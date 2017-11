Surto de legionella faz quinta vítima mortal

RTP13 Nov, 2017, 10:24 / atualizado em 13 Nov, 2017, 13:35 | País

No âmbito do surto relacionado com o hospital São Francisco Xavier, e até ao momento, registaram-se cinco óbitos.



A Direção-Geral da Saúde sublinha que as indicações epidemiológicas "apontam para um abrandamento e resolução do surto".



Num balanço feito às 12h30, o número de casos confirmados de doença dos legionários do surto no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, subiu para 48, mais dois relativamente ao balanço anterior.



Seis doentes com `legionella` estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos.



Há ainda 28 infetados (58% do total de infetados) que estão internados em enfermarias, enquanto 34 (71%) já tiveram alta clínica, adianta a DGS num comunicado publicado no seu `site`.Segundo a Direção-Geral da Saúde, a maioria dos infetados (28) são mulheres e 34 têm idade igual ou superior a 70 anos, sendo que todos têm "história de doença crónica e/ou fatores de risco".A legionella é uma bactéria responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia.A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infeção, podendo ir até 10 dias.A infeção pode ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada. Apesar de grave, a infeção tem tratamento efetivo.