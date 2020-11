Surto de `legionella´ no Grande Porto com "diminuição acentuada" de casos

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte revelou hoje uma "diminuição acentuada" de casos de `legionella´ no Grande Porto, desde que foram desligadas as torres de refrigeração de uma indústria em Matosinhos onde foi detetada a bactéria.