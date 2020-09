Surto em Portalegre

Há um surto de Covid-19 com 21 casos confirmados em Portalegre. Começou num restaurante da cidade na semana passada. Neste momento há dois focos ativos, um relacionado com o restaurante e outro que ainda está em investigação. Por precaução há alguns serviços das oficinas da câmara que estão encerrados uma vez que três dos infetados são funcionários da autarquia. As autoridades continuam a procurar possíveis cadeias de transmissão. Só ontem foram feitos 140 testes e há 90 pessoas em quarentena, algumas à espera do resultados dos testes.