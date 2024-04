Suspeitas de corrupção. Câmara de Cascais alvo de buscas relacionadas com fábrica de máscaras

A RTP apurou, junto de fonte conhecedora do processo, que a Polícia Judiciária investiga suspeitas de crimes de corrupção que envolvem uma empresa do município.



O processo investiga, em concreto, alegada contratação pública ilegal e as buscas visam a recolha de material. Não foram emitidos mandados de detenção e, nesta fase, ninguém deverá ser constituído arguido.





A investigação visa o executivo que Miguel Pinto Luz, atual ministro das Infraestruturas e Habitação, integrou. A Câmara de Cascais é presidida por Carlos Carreiras e, até janeiro deste ano, tinha Miguel Pinto Luz como vice-presidente.





O ministro suspendeu o mandato para se candidatar às eleições de 10 de março como cabeça de lista da Aliança Democrática pelo Algarve.



Ouvido ao início da tarde pelos jornalistas, o presidente da Câmara de Cascais confirmou que as buscas abrangeram vários edifícios da autarquia, acrescentando que esta está a colaborar com as autoridades.

A fábrica de máscaras cirúrgicas, em Cascais, foi criada em junho de 2020, no quadro da resposta à pandemia da covid-19.