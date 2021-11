Suspeitas de tráfico de pedras preciosas e ouro na origem de buscas da Polícia Judiciária

As suspeitas envolvem também ex-militares e elementos de forças de segurança.







São suspeitos de terem montado uma associação criminosa em torno das missões portuguesas, no âmbito da ONU, na República Centro Africana.





Terão elaborado um esquema de branqueamento de capitais que terá passado pela utilização de criptomoedas.O Juiz Carlos Alexandre assinou pelo menos doze mandados de detenção.

As buscas ocorrem em vários pontos do país, incluindo Bragança, porto, Vila Real, Cascais, mas também no regimento dos comandos na Carregueira.





(em atualização)