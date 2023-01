Suspeito de ameaça de morte a Marcelo aguarda medidas de coação

O suspeito de planear um ataque a Marcelo Rebelo de Sousa deve conhecer esta quarta-feira as medidas de coação. O homem, cadastrado e procurado desde outubro, data em que remeteu uma carta com uma bala à Presidência da República, foi detido na terça-feira pela Polícia Judiciária. A missiva continha uma ameaça de morte e a exigência do pagamento de um milhão de euros.