Tancos. Chefe da Secção de Informações e Investigação Criminal à data do furto é novo arguido

Esta quarta-feira foi ouvido o assessor militar do primeiro-ministro.



Tiago Vasconcelos disse aos deputados da Comissão de Tancos que, no mesmo dia em que o ministro da Defesa se demitiu, entregou ao chefe de gabinete de António Costa uma cópia do memorando sobre a recuperação do material militar.



Tiago Vasconcelos recusa fazer a ligação entre a entrega do documento e a demissão do ministro.



Revelou aos deputados que foi o chefe de gabinete de Azeredo lopes quem lhe facultou uma cópia do memorando que tinha sido elaborado e entregue no Ministério pelo porta-voz da Polícia Judiciária Militar.



O assessor militar do primeiro-ministro disse ainda que se tratava de um documento sem timbre e sem data sobre a recuperação do material militar roubado em Tancos.