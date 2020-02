Tancos. Diretor da PJ, diretor-adjunto e procurador ouvidos em tribunal como testemunhas

Foram ouvidos esta quarta-feira no processo de Tancos o diretor da Policia Judiciária, Luís Neves, o diretor adjunto, João Melo e um dos procuradores responsáveis pela acusação Vítor Magalhães. Foram chamados como testemunhas do coronel da GNR que, à data dos factos, era responsável pela Direção de Investigação Criminal da Guarda.