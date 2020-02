Tancos: Juiz pede a MP que se pronuncie sobre divulgação de respostas de Costa na página do Governo

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O juiz Carlos Alexandre, que dirige a fase de instrução do processo de Tancos, pediu quarta-feira ao Ministério Público para se pronunciar sobre a divulgação na página oficial do Governo do depoimento escrito do primeiro-ministro.