Tancos. Marcelo diz que decisão do Conselho de Estado sobre testemunho do PM vai demorar

Marcelo Rebelo de Sousa explicou que uma decisão destas demora algum tempo a ser tomada, sublinhando que os pedidos para ouvir primeiros-ministros e membros do Conselho de Estado têm acontecido ao longo dos anos.





O Conselho de Estado não recebeu qualquer solicitação para que o primeiro-ministro seja ouvido no caso Tancos,explicou Marcelo, acrescentando que uma decisão sobre um eventual pedido não implica uma reunião deste órgão.





"Isso [referindo-se a pedidos para audição enquanto testemunha] tem acontecido, ao longo dos anos, com inúmeros membros do Conselho de Estado e com inúmeros primeiros-ministros. O Conselho de Estado, depois de fazer circular esse pedido, pelos membros - não podendo reunir para cada caso porque são muitos casos que aparecem - comunica ao tribunal competente se sim" ou não, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.