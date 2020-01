Tancos. Martins Pereira não se lembra se mostrou documento a Azeredo Lopes

No processo de Tancos, foi esta terça-feira ouvido o antigo chefe de Gabinete de Azeredo Lopes. O General Martins Pereira admitiu que recebeu o memorando da Polícia Judiciária Militar mas que não se recorda se o mostrou ao ex-ministro da Defesa.