TAP confirma. "Ligeiras indisposições" com tripulação a bordo dos novos A330neo

A informação, avançada esta manhã pela TSF, foi agora confirmada pela TAP. Alguns tripulantes têm sentido indisposições a bordo dos novos A330neo. Uma situação relacionada, diz a companhia aérea, com o ar condicionado.







"Relativamente ao facto de, em algumas unidades novas do A330neo, poderem ter sido detetados alguns odores provenientes do equipamento de ar condicionado, é um facto considerado normal em aeronaves novas e que desaparece logo após as primeiras utilizações", diz a TAP, garantindo que "nunca colocaria os seus clientes e trabalhadores numa situação de risco para a sua saúde".



A TSF deu conta, esta manhã, de tripulantes e mesmo passageiros que tiveram casos de má disposição e até mesmo vómitos a bordo destes aviões. A TAP confirma ter "registo de relatos de casos pontuais de tripulantes com ligeiras indisposições".





Contudo, garante,"O A330neo é um avião com todas as certificações por parte das autoridades nacionais e internacionais e totalmente apto para o serviço de transporte de passageiros em total segurança", refere a companhia. "As cabinas da Airbus são projetadas e fabricadas de forma a prevenir qualquer tipo de contaminação do ar".A TAP diz ainda ter comunicado à Airbus os" e destaca que "imediatamente realizou uma reunião com áreas técnicas da TAP, o sindicato de pilotos e o sindicato dos tripulantes de cabina de forma a partilhar com total transparência os dados disponíveis".No entanto, diz, "todas as análises feitas pela Airbus com o apoio de laboratórios independentes indicam que os", sendo que, "nos vários testes realizados pela Airbus no chão e em voo, quanto a possíveis fontes de desconforto, como fluxo e distribuição de ar ou controlo de temperatura, os resultados obtidos foram de total conformidade"."A experiência e conforto relativamente à circulação do ar no A330neo é igual à da anterior geração A330", garante a TAP., tendo encomendado 14 exemplares deste modelo que diz ser "consideravelmente mais eficiente e consumindo em média menos 17% de combustível por cadeira do que a geração anterior de aeronaves, resultando ainda numa redução muito significativa das emissões de dióxido de carbono e ruído".