TAP. Manuel Beja deixou críticas ao Governo e à CEO na comissão parlamentar de inquérito

O presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja, foi ouvido na terça-feira na comissão parlamentar de inquérito para esclarecer dúvidas sobre a polémica saída de Alexandra Reis da companhia, com uma indemnização de meio milhão de euros.Durante a longa audição, que se prolongou por mais de seis horas, Manuel Beja não poupou nas críticas ao Governo e à CEO da TAP, Christine Oumières-Widener.da TAP diz ter alertado várias vezes os seis membros do governo das duas tutelas com quem trabalhou “para a necessidade de introduzir melhorias na liderança da TAP”.

“Saída de Alexandra Reis podia e devia ter sido evitada”

Um dos motivos que levou Manuel Beja a tentar contactar Pedro Nuno Santos foi, precisamente, o processo de saída de Alexandra Reis.Depois das tentativas falhadas de entrar em contacto com Pedro Nuno Santos, Manuel Beja solicitou uma reunião com o ministro das Finanças para abordar os problemas na gestão da TAP. A reunião só aconteceu a 10 de janeiro, oito meses depois do pedido inicial.

“Não estava consciente de qualquer ilegalidade”

da transportadora aérea diz que a saída da ex-administradora resultou de uma iniciativa da CEO e que procurou “estabelecer pontos de entendimento entre as duas”.Manuel Beja diz que sempre discordou da rescisão de Alexandra Reis e que procurou evitar a sua saída da empresa.“Não cumprir uma instrução do acionista num tema que é da exclusiva competência deste, seria passível de ser considerada uma quebra do meu dever de lealdade, e a minha recusa em assinar o acordo não pararia a implementação do acordo de saída”, justificou.

Questionado sobre o valor da indemnização atribuída a Alexandra Reis, Manuel Beja explicou que na altura assumiu, “por boa-fé”, que os pareceres jurídicos que recebera eram os corretos.





A indemnização paga a Alexandra Reis terá sido o motivo para a demissão de Manuel Beja e da CEO da TAP.

O presidente do Conselho da Administração da TAP diz ter recebido a notícia do seu despedimento através de um telefonema do ministro João Galamba na manhã do dia do anúncio público, mas sem qualquer referência à justa causa.

“Falta de bom senso e razoabilidade"

O presidente do Conselho de Administração também não poupou nas críticas a Christine Ourmières-Widener, que acusou de ter uma liderança "pouco servidora" e com "falta de bom senso e razoabilidade".Durante a audição, Manuel Beja recordou o episódio em que descobriu que a frota da empresa era utilizada por pessoas de fora da TAP.

“Perdi a paciência”, disse Manuel Beja, acrescentando que os argumentos utilizados por Christine Ourmières-Widener na altura “revelavam uma liderança pouco servidora e uma falta de preocupação com o bom senso e a razoabilidade”.





O presidente do Conselho de Administração foi a quinta personalidade a ser ouvida pela comissão parlamentar de inquérito, constituída por iniciativa do Bloco de Esquerda, depois da IGF, do administrador financeiro, Gonçalo Pires, da presidente executiva e da ex-administradora Alexandra Reis.