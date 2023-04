Manuel Beja ouvido na comissão parlamentar de inquérito à TAP

O presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja, é ouvido hoje na comissão parlamentar de inquérito para prestar esclarecimentos sobre a saída de Alexandra Reis da companhia aérea, com uma indemnização de meio milhão de euros.

Mais atualizações

18h00 - O Governo optou por aplicar a solução de criação de uma “TAP má, a SGPS” com ativos “para se desfazer” e uma TAP boa, a SA”, para ser “facilmente vendida”, adianta Bruno Dias.



Manuel Beja discorda e afirma que nos ativos da TAP SGPS a TAP Brasil é a única preocupante e lembra que estas operações desta foram “encerradas”. O Conselho de Administração “tem orgulho nessa decisão”.



“As duas empresas são irmãs, partilham um único acionista”, refere.







17h50 - Inquirido pelo deputado do PCP Bruno Dias, Manuel Beja considerou não existir incompatibilidade no facto de ser presidente do Conselho de Administração em simultâneo da TAP SA e da TAP SGPS.



“Analisámos o tema com juristas” e considerámos que não “havia impedimentos” na solução, afirmou.



Conforme carta enviada ao ministro das Finanças João Leão e ao ministro Pedo Nuno Santos, subscrita por Manuel Beja e pelo administrador Gonçalo Pires, Manuel Beja considerou que seria preferível que os dois conselhos que não fossem compostos pelas mesmas pessoas, sublinhando que “nunca ficámos completamente bloqueados”.



As decisões de eventuais conflitos de interesses caberiam “ao acionista”, defende Manuel Beja.







“Não houve conflitos de interesse entre SGPS e SA”, garante.







17h45 - Demissões foram "injustificadas" e por "conveniência política e partidária"





Manuel Beja diz que a sua demissão e a da CEO da TAP, Christine Oumières-Widener, foi "injustificada” e por “conveniência política partidária”.







17h40 - “Saída de Alexandra Reis contribuiu para evidenciar os problemas na TAP”



Manuel Beja diz que a “saída de Alexandra Reis contribuiu para evidenciar os problemas na TAP”. “A saída não constitui apenas um exemplo destes problemas, agravou-os”, afirmou.



O chairman da TAP diz ter alertado várias vezes “os seis membros do governo das duas tutelas com quem trabalhei para a necessidade de introduzir melhorias na liderança da TAP”.



Manuel Beja diz que a saída de Alexandra Reis resultou de uma iniciativa da CEO e que procurou “estabelecer pontos de entendimento entre as duas”.



“A saída de Alexandra Reis poderia ser evitada”, admitiu.



Manuel Beja diz que naquela altura, “não era do meu conhecimento a existência dos contactos entre a presidente da comissão executiva e o acionista” sobre a demissão de Alexandra Reis, garantindo que só no dia 4 é que teve conhecimento do texto do acordo.



O chairman da TAP explica que, mesmo sendo contra a saída de Alexadra Reis, assinou o acordo de saída da ex-admnistradora da empresa porque “não cumprir uma instrução do acionista num tema que é da exclusiva competência deste, seria passível de ser considerada uma quebra do meu dever de lealdade, e porque a minha recusa em assinar o acordo não pararia a implementação do acordo de saída”.



Manuel Beja diz que a “saída de Alexandra Reis contribuiu para evidenciar os problemas na TAP”. “A saída não constitui apenas um exemplo destes problemas, agravou-os”, afirmou.O chairman da TAP diz ter alertado várias vezes “os seis membros do governo das duas tutelas com quem trabalhei para a necessidade de introduzir melhorias na liderança da TAP”.Manuel Beja diz que a saída de Alexandra Reis resultou de uma iniciativa da CEO e que procurou “estabelecer pontos de entendimento entre as duas”.“A saída de Alexandra Reis poderia ser evitada”, admitiu.“Neste contexto, procurei chegar à fala por quatro ocasiões com o ministro Pedro Nuno Santos, mas sem sucesso”, afirmou, acrescentando que teve a primeira e única reunião com Fernando Medina a 10 de janeiro, oito meses depois do pedido inicial.Manuel Beja diz que naquela altura, “não era do meu conhecimento a existência dos contactos entre a presidente da comissão executiva e o acionista” sobre a demissão de Alexandra Reis, garantindo que só no dia 4 é que teve conhecimento do texto do acordo.O chairman da TAP explica que, mesmo sendo contra a saída de Alexadra Reis, assinou o acordo de saída da ex-admnistradora da empresa porque “não cumprir uma instrução do acionista num tema que é da exclusiva competência deste, seria passível de ser considerada uma quebra do meu dever de lealdade, e porque a minha recusa em assinar o acordo não pararia a implementação do acordo de saída”.

17h25 - Manuel Beja diz que a "tutela política perdeu o norte"





Já arrancou a audição ao presidente do Conselho de Administração da TAP.



Na sua intervenção inicial, Manuel Beja disse que “este exercício da tutela política começou muito bem mas perdeu o norte ao longo do caminho”.



O chairman da transportadora aérea diz que vai hoje “quebrar o silêncio” que diz ter mantido “por dever institucional”.







17h00 - Manuel Beja ouvido no Parlamento





O presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja, está hoje no Parlamento para prestar esclarecimentos sobre a saída de Alexandra Reis da companhia aérea, com uma indemnização de meio milhão de euros.







Manuel Beja e a presidente executiva da empresa, Christine Oumières-Widener, que ainda se mantêm em funções, assinaram o acordo de saída da ex-administradora Alexandra Reis, no qual a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) concluiu ter havido falhas graves, tendo o Governo decidido exonerar os dois responsáveis, alegando justa causa.





Espera-se que Manuel Beja seja inquirido sobre os contornos em que foi celebrado o acordo, por que não foi feito ao abrigo do estatuto de gestor público, que abrange a TAP e que não permite indemnizações naqueles montantes, bem como sobre as razões que levaram à saída de Alexandra Reis.





O presidente do Conselho de Administração é a quinta personalidade a ser ouvida pela comissão parlamentar de inquérito, constituída por iniciativa do Bloco de Esquerda, depois da IGF, do administrador financeiro, Gonçalo Pires, da presidente executiva e da ex-administradora Alexandra Reis.