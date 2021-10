TAP. Piloto suspenso por alegado comentário homofóbico sem ter sido ouvido pela empresa

O piloto já negou ter usado esta expressão.



Todas as testemunhas contactadas pelo Sexta às 9 que assistiram ao episódio também garantem nunca ter ouvido esta frase.



Mas uma assistente de bordo, que é ativista da causa LGBT e que estava presente no convívio, diz ter-se sentido ofendida.



Na queixa enviada à empresa seis dias depois do episódio, a funcionária oferece-se para dar palestras de combate homofóbico.



A TAP, sem ter ouvido o piloto nem as testemunhas, avançou para a suspensão preventiva do comandante, o que está a gerar uma onda de indignação na empresa.