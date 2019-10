TAP reforça necessidade de aeroporto no Montijo

O presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho, afirmou hoje em Macau, que a empresa precisa mesmo da pista complementar ao aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, para dar asas à transportadora aérea portuguesa.

O presidente do conselho de administração da TAP descartou a abertura de voos diretos de Portugal para a China "num futuro imediato", apesar do crescimento de turistas, já que há apostas prioritárias: novas rotas para África e América do Sul e o reforço de voos para o Brasil e os Estados Unidos.



Neste momento é assegurada pela TAP apenas uma ligação Lisboa-Pequim com uma escala.