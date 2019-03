Taxa de desemprego atinge valor mais baixo desde 2002

RTP29 Mar, 2019, 11:27 / atualizado em 29 Mar, 2019, 12:38 | País

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), em janeiro de 2019 a taxa de desemprego situou-se em 6,6 por cento, “valor igual ao do mês anterior e ao de três meses antes”. O valor representa uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais da estimativa provisória divulgada há um mês.



“Comparando com o mês precedente, a população desempregada diminuiu 0,7 por cento (2,3 mil pessoas) e a população empregada aumentou 0,1 por cento (sete mil)”, revela o instituto.







Já a taxa de emprego ficou situada, no mês de fevereiro, em 62,3 por cento, “tendo-se mantido inalterada relativamente ao mês anterior” mas aumentando 0,2 pontos percentuais “em relação a três meses antes e 0,8 pontos percentuais por comparação com o período homólogo de 2018”.





As taxas de desemprego dos jovens e dos adultos para fevereiro foram estimadas em 16,4% e 5,6%, respetivamente, tendo ambas diminuído em relação ao mês precedente (1,2 pontos percentuais a primeira e 0,1 pontos percentuais a segunda).