Taxistas queixam-se de "manobra de diversão"

Cerca de meio milhar de taxistas desfilaram hoje desde os restauradores até à Praça do Comércio, em Lisboa, gritando por uma resposta do primeiro-ministro.



Minutos depois de a comitiva chegar à Praça do Comércio, os presidentes da ANTRAL e da Federação Portuguesa do Táxi, Florêncio Almeida e Carlos Ramos, respetivamente, foram chamados ao gabinete de António Costa, para serem recebidos por um dos seus assessores para a área económica, Diego Serra Lopes.



No final da reunião, Carlos Ramos, da Federação Nacional do Táxi, e Florêncio de Almeida, da ANTRAL, garantiram que o protesto dos taxistas vai manter-se.



Na quarta-feira, os taxistas deverão manifestar-se frente ao Parlamento. Carlos Ramos desafiou os partidos a terem "a coragem de afrontar o Governo" para a mudança da chamada "Lei Uber" que institui as regras para as plataformas digitais.



Carlos Ramos acusa o Governo de querer entregar a mobilidade às multinacionais, deixando para o setor do táxi o "transporte residual". "A mobilidade é o negócio do século", afirmou o representante dos taxistas.

Os taxistas vão reunir novamente esta segunda-feira, para definir a estratégia de protesto para os próximos dias.