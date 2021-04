Teletrabalho: Ordem dos Psicólogos avança com recomendações

Foto: Eduardo Costa - Lusa

Num momento em que se fala do futuro do trabalho, e muito particularmente no teletrabalho, a Ordem dos Psicólogos decidiu contribuir para o debate com um documento que disponibiliza a partir de hoje que se debruça sobre os seus vários aspetos como as condições do espaço onde se trabalha, o horário e a dinâmica de progressão de cada carreira.