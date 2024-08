"Temos que reforçar os meios aéreos de combate a incêndios", defende José Manuel Rodrigues

José Manuel Rodrigues, do CDS, afirma que a prioridade neste momento deve ser o combate às chamas.Quanto aos meios disponíveis para a Protecção Civil da região, o presidente da Assembleia Legislativa admite que é essencial um reforço a nível dos helicópteros.Uma opinião numa altura em que o incêndio na ilha está em curso há quase uma semana.O fogo tem nesta altura duas frentes ativas a afetar a zona do Paul da Serra, no concelho da Ponta do Sol, para além de um reacendimento no Curral das Freiras, em Câmara de Lobos.Entretanto, já teve alta hospitalar a bombeira que foi assistida por exaustão.A mulher pertence ao contingente dos Açores que foi reforçar o combate às chamas na Madeira.O vice presidente da Asprocivil - Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, assinala as dificuldades no terreno para os bombeiros.Jorge Silva diz que este incêndio que já dura há vários dias não tem dado descanso aos operacionais.