Temperatura máxima vai aumentar

Prepare-se para um fim de semana de opostos. Amanhã, as temperaturas máximas vão ultrapassar os 30 graus no litoral norte e centro. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa ainda que há perigo e risco de incêndio. Mas no domingo há uma descida abrupta da temperatura. São mesmo esperadas trovoadas.