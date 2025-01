A meteorologia prevê, para as próximas horas, um agravamento do mau tempo potenciado pela tempestade Hermínia. Ao início da manhã desta segunda-feira, eram dez os distritos sob aviso laranja - o segundo aviso mais grave da escala.

O nível de alerta é determinado pela previsão de agitação marítima, que se espera ser ainda maior a partir da hora de almoço.

Pelas 12h00, passam a aviso vermelho, o mais pronunciado, os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra e Porto.O mesmo acontecerá, a partir das 18h00, em Leiria e Lisboa.A tempestade começou a causar estragos no domingo, com a Proteção Civil a registar mais de 480 ocorrências. A maioria decorre de inundações urbanas, quedas de árvores e de infraestruturas e deslizamentos de terras.As regiões mais afetadas são de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro e Viseu.Carlos Mata, comandante adjunto nacional de Operações da Proteção Civil, deu conta das previsões para os próximos dias.Foi emitido um alerta vermelho que se estende do sudoeste da costa da Corunha a toda a costa de Pontevedra.