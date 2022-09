Tempestade tropical Gaston está a perder força e a afastar-se dos Açores

Está ainda prevista “uma alteração na trajetória para oeste, continuando a afastar-se do grupo central [ilhas do Faial, Terceira, Pico, São Jorge e Graciosa], provando assim uma melhoria gradual do estado do tempo nestas ilhas”, que estão sob aviso vermelho devido às condições meteorológicas até às 15h00 (16h00 de Lisboa).



Pelas 9h00 deste sábado, o centro da tempestade estava “a aproximadamente 130 quilómetros a oeste da ilha do Faial”.



Quanto às “principais observações meteorológicas”, o IPMA refere que, na Ilha do Pico, a precipitação registou 62,4 milímetros acumulados em seis horas, até às 5h00 de hoje.



Na Graciosa, foram registados 43,6 milímetros acumulados em seis horas, até às 1h00.



Na Ilha das Flores, na Fajã Grande, verificaram-se rajadas de vento na ordem dos 100 quilómetros por hora às 8h00.



A Capitania do porto de Santa Cruz das Flores, nos Açores, determinou o fecho a toda a navegação dos portos das ilhas do Corvo e Flores devido às condições meteorológicas.