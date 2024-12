Tempos de espera nas urgências estão a diminuir

A partir das 24h00, as urgências do hospital Fernando Fonseca voltam apenas a receber os doentes referenciados.No hospital de Santa Maria, em Lisboa, o tempo de espera ao início da manhã diminuiu, e os utentes com pulseira amarela, que deviam aguardar cerca de 60 minutos, estavam a aguardar perto das duas horas.A equipa da RTP constatou que eram poucas as pessoas a deslocarem-se às urgências e que as ambulâncias não estavam a aguardar durante muito tempo.Na urgência geral do Garcia de Orta, em Almada, os utentes com pulseira amarela têm de esperar seis horas. O recomendado é de apenas uma hora. No Beatriz Ângelo, em Loures, os utentes esperam em média duas horas e meia.No Porto, os utentes do hospital de São João, têm de esperar quase duas horas.

Três urgências fechadas esta segunda-feira

A urgência pediátrica está encerrada em Ponte de Lima e Monção. O mesmo acontece na urgência de obstetrícia e ginecologia de Abrantes.De acordo com o site do serviço nacional de saúde há 12 urgências que só estão a receber doentes encaminhados pela linha SNS 24 e pelo CODU.