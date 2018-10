Tensão na manifestação das forças de segurança

Foram derrubadas as grades de segurança mas a manifestação de polícias, forças e serviços de segurança terminou sem confrontos e sem violência.



A jornalista Natália Carvalho relatou às 22h00 a desmobilização dos manifestantes.



Foi um protesto contra o congelamento de carreiras, a falta de efetivos e a falta de investimento no sector da segurança.



A manifestação foi da Praça do Comércio ao parlamento onde foi aprovada uma moção que foi depois entregue ao presidente da Assembleia da República.



Sobre esta manifestação, o ministro da Administração Interna garantiu que nunca houve tanto investimento nas forças de segurança como nos últimos anos.



Eduardo Cabrita deu como exemplos o investimento em equipamentos de proteção e na renovação do parque automóvel.



Já o sindicato independente dos agentes de polícia fez saber que caso o Governo não mude o rumo da situação dos polícias, haverá novo protesto em janeiro.