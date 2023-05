Terceiro dia de buscas por Maddie no Arade pode ser o último

Foto: Ricardo Nascimento - Lusa

As buscas por Maddie McCann na barragem do Arade devem terminar esta quinta-feira, embora os resultados das perícias sejam, até agora, inconclusivos. Não está previsto o prolongamento das operações, apesar de os trabalhos terem atrasado no terreno devido ao mau tempo de terça-feira.