Teresa Gonçalves é a nova presidente da SATA

"Foquei-me na solução. Defini, imediatamente, um perfil de continuidade neste processo [de privatização da SATA Internacional - Azores Airlines]. Convidei, e foi aceite, Teresa Mafalda Gonçalves para assumir a presidência da SATA e continuarmos de um bom caminho para a resolução de um problema herdado", afirmou José Manuel Bolieiro.A convicção do Governo dos Açores está em "salvar a SATA", disse ainda.

"Olho para as soluções e quero um futuro auspicioso para os Açores. A minha governação tem se focado nisso, em resultados".





Questionado sobre as declarações do secretário regional das Finanças, que criticou a “falta de sentido de Estado” do Governo da República, José Manuel Bolieiro recusou o papel de “comentador”.



Bolieiro afirmou ainda acreditar que “não há razões para equívocos” quanto às declarações do secretário regional e do primeiro-ministro, pois “as de um e de outro são confirmativas do que realmente aconteceu”.



“Recebi um contacto a informar. Não estava à espera de ser confrontado com uma consulta”, observou.



Teresa Mafalda Gonçalves foi nomeada membro do Conselho Executivo e Chief Financial Officer do Grupo SATA em janeiro de 2020, é pós-graduada em Finanças pela Nova School of Business and Economics, pós- graduada em Concorrência e Regulação pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e licenciada pela Católica Lisbon School of Business and Economics.