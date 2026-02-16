País
Terminou a situação de calamidade em 68 concelhos. Normalidade regressa lentamente
A situação de calamidade foi decretada pelo Governo a 29 de janeiro, por causa da depressão Kristin. 68 concelhos deixam de estar sob este regime excecional. Já se pagam portagens nas zonas mais afetadas pela tempestade Kristin, apesar de autarcas e Chega defenderem a sua continuidade. Há um casal de idosos desaparecido em Montemor-o-Velho. No terreno, continua a avaliação de prejuízos e começam esta manhã os trabalhos de contenção provisória do dique que cedeu no Rio Mondego.
A Proteção Civil registava esta segunda-feira, às 4h00, 95 ocorrências, muitas relacionadas com a situação meteorológica adversa São menos 50 do que no sábado.
Num ponto de situação divulgado pela ANEPC no domingo, desde as 16h00 do dia 1 de fevereiro foram registadas um total de 19.066 ocorrências.
Com a situação meteorológica mais calma, termina o decreto de situação de calamidade, que durante estas semanas de mau tempo permitia implementar decisões para prevenir, reagir ou repor a normalidade nas áreas atingidas.
O rio Sorraia está a regressar às margens e a normalidade regressou ao centro da localidade de Coruche. O autarca revelou à RTP que as ligações rodoviárias ainda não estão todas abertas.Algumas estradas ainda estão submersas o que dificulta a circulação no concelho, que registou um nível histórico de inundações. Varias habitações e algumas empresas ficaram destruídas.
Os prejuízos ainda estão a ser avaliados.
Na Ribeira de Santarém as águas do rio Tejo chegaram a mais de um metro de altura e foi necessário retirar algumas pessoas das habitações. Esta segunda-feira a situação está mais calma.
A circulação foi retomada e decorrem os trabalhos de limpeza.
O acesso à localidade do Reguengo do Alviela ainda está condicionado.
Portagens regressaram às zonas mais afetadasJá se pagam portagens nas zonas afetadas pela tempestade Kristin. A isenção esteve em vigor desde dia 4 de fevereiro e terminou este domingo. Estiveram abrangidos troços da A8, entre Valado de Frades e Leiria Nascente, da A17, entre a ligação à A8 e Mira, da A14, entre Santa Eulália e o Nó de Ança e da A19, entre os nós de Azoia e de São Jorge.
Em Leiria, pede-se a continuação da isenção de portagens.
O Chega defendeu este domingo o prolongamento da situação de calamidade até ao final do mês e o seu alargamento a outros municípios da zona Oeste, além da continuação da isenção de portagens nas zonas afetadas pelo mau tempo. Um pedido baseado na “instabilidade meteorológica ainda presente, habitações e empresas destruídas e prejuízos por contabilizar”.
“É imperativo que todos os meios públicos, ordinários e excecionais, continuem a ser mobilizados nas próximas semanas, garantindo uma resposta eficaz e célere às populações afetadas", sustentam os dirigentes do Chega.
Um casal de idosos do concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, está desaparecido desde sexta-feira. As buscas devem ser retomadas esta segunda-feira.
O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, saiu de casa e não regressou, o que motivou o alerta de familiares, pelas 19h45 de sexta-feira.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
Começam esta manhã, os trabalhos de contenção provisória do dique que cedeu, no rio Mondego, junto à Autoestrada 1.
Em entrevista à RTP, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente disse que a chuva esperada prevista para os próximos dias não deve ter influência significativa.