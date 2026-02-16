País
Terminou a situação de calamidade em 68 concelhos
A situação de calamidade foi decretada pelo Governo a 29 de janeiro, por causa da depressão Kristin. 68 concelhos deixam de estar sob este regime excecional. Já se pagam portagens nas zonas mais afetadas pela tempestade Kristin, apesar de autarcas e Chega defenderem a sua continuidade. Há um casal de idosos desaparecido em Montemor-o-Velho. No terreno, continua a avaliação de prejuízos e começam esta manhã os trabalhos de contenção provisória do dique que cedeu no Rio Mondego.
A Proteção Civil registava esta segunda-feira, às 4h00, 95 ocorrências, muitas relacionadas com a situação meteorológica adversa São menos 50 do que no sábado.
Num ponto de situação divulgado pela ANEPC no domingo, desde as 16h00 do dia 1 de fevereiro foram registadas um total de 19.066 ocorrências.
Já se pagam portagens nas zonas afetadas pela tempestade Kristin. A isenção esteve em vigor desde dia 4 de fevereiro e terminou este domingo. Estiveram abrangidos troços da A8, entre Valado de Frades e Leiria Nascente, da A17, entre a ligação à A8 e Mira, da A14, entre Santa Eulália e o Nó de Ança e da A19, entre os nós de Azoia e de São Jorge.
Em Leiria, pede-se a continuação da isenção de portagens.
O Chega defendeu este domingo o prolongamento da situação de calamidade até ao final do mês e o seu alargamento a outros municípios da zona Oeste, além da continuação da isenção de portagens nas zonas afetadas pelo mau tempo. Um pedido baseado na “instabilidade meteorológica ainda presente, habitações e empresas destruídas e prejuízos por contabilizar”.
“É imperativo que todos os meios públicos, ordinários e excecionais, continuem a ser mobilizados nas próximas semanas, garantindo uma resposta eficaz e célere às populações afetadas", sustentam os dirigentes do Chega.
Um casal de idosos do concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, está desaparecido desde sexta-feira. As buscas devem ser retomadas esta segunda-feira.
O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, saiu de casa e não regressou, o que motivou o alerta de familiares, pelas 19h45 de sexta-feira.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
Começam esta manhã, os trabalhos de contenção provisória do dique que cedeu, no rio Mondego, junto à Autoestrada 1.
Em entrevista à RTP, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente disse que a chuva esperada prevista para os próximos dias não deve ter influência significativa.