Todos os anos há mais 50 mil casos de cancro

Foto: Regis Duvignau - Reuters

Cerca de 90 por cento dos casos de cancro do pulmão estão diretamente relacionados com o consumo do tabaco, sendo por isso considerado um tumor evitável. Razão para o Governo querer apostar em medidas de combate ao tabagismo, nomeadamente no que toca ao acesso a consultas e a medicamentos para a cessação tabágica.



A mortalidade relacionada com o cancro de pulmão aumentou entre as mulheres. Em 2015, 980 mulheres perderam a vida, o que equivale a um crescimento de 15 por cento.