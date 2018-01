Tondela em estado de choque pela segunda vez em menos de um ano

Vila Nova da Rainha está outra vez de luto com quatro moradores entre as vítimas mortais.



Há menos de três meses, o fogo chegou a esta freguesia, naquele fim de semana trágico de outubro em que morreram mais de quarenta pessoas. Na freguesia não houve vítimas mortais, mas as chamas destruíram casas e propriedades.



Agora, o Torneio de Sueca ia na 16ª edição na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha. Aqui faziam-se muitos convívios, almoços, jantares - um trabalho com ainda mais força desde essa tragédia de outubro, que devastou a região. Vinha de gente de fora, mas todos se conheciam.



Foi uma noite de sobressalto e uma manhã ainda à procura de respostas - e acima de tudo o pesar. Há muitos feridos graves e, dos oito mortos, metade são de Vila Nova da Rainha.



Duro golpe numa região que tenta recuperar aos poucos e que volta a deparar-se com a tragédia.