Trabalhadores da PSA em Mangualde ameaçam fazer greve

Os trabalhadores da PSA querem que a administração acabe com a bolsa de horas, com as jornadas de trabalho de 10 horas e pedem dois dias de folga.



A não concretização destes pressupostos vai levar à realização de uma greve todos os sábados até ao final do ano.



Se a empresa aceitar negociar, os trabalhadores prometem tirar o pré-aviso de greve. Mas a administração considera esta greve é desproporcionada e inoportuna.