Trabalhadores da Soflusa iniciam ciclo de quatro dias de greve

Na segunda-feira, os trabalhadores da Transtejo, empresa que também assegura as ligações fluviais entre as duas margens, iniciaram um ciclo de greves, de três horas por turno de serviço, que durará até sexta-feira, para reivindicar aumentos salariais.



Num alerta publicado pela Transtejo/Soflusa, na sua página da internet, pode ler-se que está prevista a “interrupção do serviço regular” na Soflusa, devido à greve convocada por organizações sindicais representativas dos trabalhadores.



Assim na Soflusa, vão registar-se interrupções na carreira fluvial do Barreiro para o Terreiro do Paço (Lisboa) entre segunda-feira (ontem) e 23 de julho, sendo o último barco às 22h25 e o primeiro às 00h05 do dia seguinte.



O mesmo se verifica na carreira fluvial do Terreiro do Paço para o Barreiro, sendo o último barco às 22h50 e o primeiro às 00h30 do dia seguinte.



De acordo com a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), os trabalhadores exigem o aumento dos salários e medidas que combatam a degradação do serviço público, devido à falta de trabalhadores e ao envelhecimento da frota.