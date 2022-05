Trabalhadores da Soflusa reúnem em plenário

A empresa Transtejo/Soflusa informa, em comunicado divulgado na sua página da internet, que prevê uma “Interrupção temporária de serviço na ligação fluvial do Barreiro” devido à “realização de plenário, convocado por organizações sindicais representativas dos trabalhadores da Soflusa”.



Na terça-feira foi a vez dos trabalhadores da Transtejo realizarem um plenário.



De acordo com o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Fluviais Carlos Costa, os plenários foram agendados para debaterem a proposta das empresas de aumento salarial na ordem dos 0,9%, valor que a estrutura sindical considera insuficiente tendo em conta a inflação.



As empresas têm a mesma administração e ambas asseguram as ligações fluviais entre a margem sul e Lisboa, mas a Transtejo é responsável pelos terminais do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, enquanto a Soflusa faz a travessia entre o Barreiro e o Terreiro do Paço, em Lisboa.