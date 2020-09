Trabalhadores de Fátima dizem-se perseguidos pela Igreja

Trabalhadores de hotéis e instituições do setor social em Fátima queixam-se de assédio laboral e incumprimento de deveres por parte das direções patronais, algumas compostas por padres. A situação levou já o sindicato a reunir com o Bispo de Leiria-Fátima mas as denúncias aumentaram. A situação complicou-se após as negociações de rescisões por mútuo acordo dos funcionários do próprio Santuário de Fátima.