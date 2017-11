Trabalhadores do Infarmed denunciam cinco riscos para deslocalização

RTP22 Nov, 2017, 20:37 / atualizado em 22 Nov, 2017, 20:56 | País

Os trabalhadores estiveram reunidos esta quarta-feira, num plenário marcado depois de terem tido conhecimento pela comunicação social da deslocalização e mostraram-se contra a decisão do Governo de António Costa.



Após a reunião, Rui Spínola, da Comissão de Trabalhadores, denunciou às 20h00 em conferência de imprensa uma "situação inesperada para a qual não foi apresentada qualquer fundamentação técnica".



Os trabalhadores admitem que a proposta venha a ser estudada com maior produndidade mas apontam "desde já, cinco riscos".



Referem desde logo a "perda de quadros técnicos altamente especializados com conhecimentos e experiência acumulados ao longo de 25 anos no exercício de funções de regulação, supervisão e fiscalização", sublinhando o impacto negativo de tal mudança.



Por outro lado, a transferência "prejudica a coordenação e articulação, a nível interno e externo, com os principais parceiros e instituições, públicas e provadas" pondo em perigo a defesa "isenta e tecnicamente independente" dos interesses do Estado e dos cidadãos.



Em terceiro lugar, os trabalhadores do Infarmed lembram que "encontramo-nos num momento crítico a nível europeu, resultante do Brexit" e que é "determinante não colocar em risco a estabilidade e capacidade especializada das equipas experientes" portuguesas, capazes de acompanhar "a situação, que exige no imediato o aumento da participação nas atividade da Agência Europeia do Medicamento".



"O Estado português", acrescentam no comunicado lido por Rui Spínola, "assumiu compromissos junto das entidades europeias que importa honrar".



Os trabalhadores criticam ainda uma "intenção anunciada" que "gera instabilidade e enfraquece a posição do Infarmed a nível nacional e europeu", antecipando um impacto financeiro devido a "perda de competitividade", "que importa acautelar".



Por último, os trabalhadores do Infarmed apontam as "perturbações nacionais e internacionais relacionadas com a indústria farmacêutica nacional e a sua internacionalização".



Acreditam que a deslocalização do Infarmed irá criar "reais constrangimentos à exportação de medicamentos e a consequente perda do reconhecimento internacional que assenta no actual modelo de gestão e organização funcional do Infarmed".



O Governo afirmou que a decisão de transferir o Infamed para o Porto foi ponderada e refletida.