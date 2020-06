Trabalhadores precários da RTP do Porto estão em protesto

No ano passado, a propósito do PREVPAP, a Comissão de Avaliação Bipartida da Cultura reconheceu que 26 dos 27 são precários e deu luz verde à integração.



Mas os trabalhadores queixam-se que, em todo o processo, houve retaliação por parte da empresa de outsourcing a quem a RTP contratou serviços.



Os precários dizem que o número de dias de trabalho caiu a pique.



O protesto tem o apoio do PS, Bloco de Esquerda e PCP.