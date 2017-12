Trânsito na Marginal de Cascais reaberto após acidente mortal na Parede

Lusa15 Dez, 2017, 13:59 | País

Segundo fonte dos Bombeiros da Parede, a circulação rodoviária foi restabelecida nos dois sentidos cerca das 12:20.

O acidente ocorreu cerca às 07:45, na Estrada Nacional 6 (conhecida como Avenida Marginal), no distrito de Lisboa, e envolveu dois automóveis, obrigando ao corte do trânsito nos dois sentidos.

De acordo com fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a colisão frontal ocorreu no sentido Lisboa/Cascais, junto à clinica O Tempo, e provocou um morto (homem), um ferido grave (uma mulher) e dois feridos ligeiros (um homem e uma mulher), todos com cerca de 30 anos.

No local estiveram 21 operacionais dos bombeiros da Parede, Estoril, Carcavelos e da PSP, apoiados por oito viaturas, além de meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entre eles uma viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Cascais.