O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde diz estar pouco preocupado com as críticas e promessas de mudança do PSD às novas unidades locais de saúde e rejeita falar sobre uma possível saída do cargo.

Fernando Araújo presidiu ao acordo entre Liga dos bombeiros e INEM, que prevê aumentos no transporte de doentes e trava a ameaça das corporações de passarem a cobrar pela retenção das macas nos hospitais.