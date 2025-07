Transporte de emergência. Mais um helicóptero da Força Aérea disponível 24 horas

O segundo helicóptero da Força Aérea destacado para a emergência médica fica posicionado em Ovar. Passam a ser quatro os aparelhos disponíveis: dois helicópteros, Black Hawk e Merlin EH-101, e dois aviões.

“Não estava lá mais ninguém”



A Força Aérea, insistiu Nuno Melo, transporta doentes e o que diz respeito a procedimentos “é decidido noutras esferas”.



Recorde-se queÀ margem de uma cerimónia no Centro de Apoio Social do IASFA - Instituto de Ação Social das Forças Armadas, em Lisboa, o titular da pasta da Defesa adiantou queSalientando que é devida “gratidão” à Força Aérea, Nuno Melo quis ainda apontar queQuanto à, o governante situou o problema em“Porque,. E se os nossos hospitais, os nossos estabelecimentos ao nível de socorro, não estiverem dotados - e eu acredito que estarão a breve trecho porque o Governo está normalmente atento a tudo - de infraestruturas que permitam receber todo o tipo de aeronaves que prestam socorro, o problema não é das aeronaves, o problema é mesmo dessa capacidade que é muito fundamental”, sustentou.Questionado sobre o potencial impacto negativo de recentes notícias relativas à emergência médica, o também líder do CDS-PP sublinhou que, se não fosse a Força Aérea, “não estava lá mais ninguém” e que o ramo cumpriu “com êxito” as suas missões.A Força Aérea está a garantir, desde 1 de julho, o transporte de emergência médica, até que a Gulf Med, empresa que ganhou o concurso para o serviço, disponha dos meios necessários.O ministro da Defesa indicara, no passado sábado, que a Força Aérea contava com um helicóptero em Beja, a operar entre as 5h00 e as 21h30, um helicóptero e dois aviões no Montijo, disponíveis 24 horas, e um helicóptero em Ovar a operar das 5h00 às 21h30 - junta-se-lhes agora um segundo helicóptero em Ovar, 24 horas por dia.