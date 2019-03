Transportes. Reduzir preço dos passes pode levar a novos comportamentos

Foto: Lusa

O Governo diz que 85 por cento dos portugueses vão ser beneficiados pela redução dos preços dos transportes.



A redução do preço dos passes entra em vigor a 1 de abril, em 18 concelhos da area metropolitana de Lisboa. A 29 de março é assinado o memorando de entendimento para a área metropolitana do Porto. O passe vai passar a custar 40 euros no máximo.





João Figueiredo de Sousa é professor no departamento de Geografia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Concorda que a medida reduz encargos das famílias e diz que a medida pode levar a mudança de comportamentos.





No entanto, João Figueiredo de Sousa, em conversa com a jornalista Paula Véran, alerta que a medida, para ser bem sucedida, terá de ter resposta adequada por parte das empresas de transportes públicos.





Um tema em análise na tarde informativa da Antena 1, numa edição da jornalista Augusta Henriques.