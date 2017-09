Três comandantes da Proteção Civil são Engenheiros à custa de créditos

O secretário de Estado da Administração Interna abriu uma auditoria a todas as licenciaturas dos cargos dirigentes.



O Sexta às 9 também o fez e descobriu que há pelo menos três licenciaturas suspeitas, todas feitas na escola agrária de Castelo Branco.



Foi lá que o já demitido comandante nacional, Rui Esteves, conseguiu uma licenciatura com recurso a 95% de equivalências



O mesmo diretor que lhe validou o curso autorizou creditações a outros dois comandantes que foram promovidos há meio ano pela a atual administração da Proteção Civil.



Belo Costa conseguiu 65% do curso de Engenharia da Poteçao Civil por equivalência. Pedro Nunes 22% à custa de créditos.



Ambos Engenheiros, nunca frequentaram qualquer cadeira de Engenharia.



A Inspeção Geral do Ensino Superior está a investigar estas três licenciaturas.