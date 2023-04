Três pessoas detidas em Castelo Branco por suspeitas de tráfico de pessoas para exploração laboral

As autoridades acreditam que os dois homens e uma mulher recrutavam pessoas fragilizadas, com a promessa de trabalho bem remunerado, em explorações agrícolas.



A polícia resgatou uma mulher de 36 anos que vivia com o filho menor num anexo da habitação dos suspeitos, em condições consideradas desumanas.



A vítima trabalhava "sem qualquer remuneração" e desde os 13 anos que "era obrigada a entregar as prestações sociais que recebia" aos acusados.