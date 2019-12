Tribunal suspendeu as dragagens no rio Sado

Foto: Rui Cardoso - RTP

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada suspendeu as dragagens no rio Sado. O tribunal intimou a Agência Portuguesa do Ambiente e também a Administração dos portos de Setúbal e Sesimbra a não avançarem com as dragagens no Sado até que haja uma decisão final.