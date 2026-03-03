Tribunal volta a julgar homem que matou duas mulheres no Centro Ismaili

A condenação em primeira instância com o pressuposto de que passara a ser imputável levou a alterar a medida de coação de medida de internamento para prisão preventiva, situação na qual permanece desde junho de 2025, a aguardar o trânsito em julgado da decisão, que estava até agora em recurso.





Abdul Bashir foi condenado a 25 anos de prisão, a pena máxima, pelo homicídio de duas mulheres no Centro Ismaili, em Lisboa, a 28 de março de 2023.



No total, o arguido foi condenado por sete dos 11 crimes de que estava acusado: dois de homicídio agravado, três de homicídio na forma tentada, um de resistência e coação sobre funcionário e um de detenção de arma proibida.



Os juízes do Supremo entenderam ter existido uma nulidade, pelo facto de o arguido não ter sido informado que estava a ser julgado como imputável. Na acusação do Ministério Público era dito que Adbul era inimputável., de 24 e 49 anos, que trabalhavam no serviço de apoio aos refugiados do Centro Ismaili.