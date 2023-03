Trump acusado de subornar ex-atriz pornográfica para relação extraconjugal em segredo

Trata-se do primeiro antigo presidente norte-americano a enfrentar uma acusação criminal, numa altura em que é recandidato à Casa Branca. E Trump fala em perseguição política.O correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos, relata a decisão judicial relacionada com a lei do financiamento eleitoral.

Donald Trump acusa os democratas de quererem interferir nas próximas eleições. Em comunicado, o antigo presidente republicano escreve que se trata de um tiro de Joe Biden, que lhe vai sair pela culatra.