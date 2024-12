Tumultos de outubro. PSP faz buscas no Alto da Cova da Moura e Zambujal

A PSP desencadeou esta quinta-feira buscas nos bairros Alto da Cova da Moura e Zambujal, na Amadora. A operação está relacionada com as investigações dos tumultos ocorridos no final de outubro na Área Metropolitana de Lisboa, após a morte do cidadão cabo-verdiano Odair Moniz, abatido por um agente da polícia.

esta operação, denominada CACAIS, tem por objetivo cumprir 12 mandados de busca e apreensão domiciliária.



A Polícia de Segurança Pública pretende recolher provas para diversos inquéritos criminais, dos quais seis relativos aos tumultos ocorridos em outubro. O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta em comunicado que esta operação, denominada CACAIS, tem por objetivo cumprir 12 mandados de busca e apreensão domiciliária. A operação mobiliza cerca de uma centena de agentes de diferentes valências e divisões do Comando Metropolitano de Lisboa.



“Estes mandados de busca visam guarnecer de prova diversos inquéritos criminais que investigam crimes relacionados com o arremesso de objetos (incluindo incendiários), fogo posto/incêndio, danos, motim, tráfico de droga, ameaça e coação, posse de arma de fogo e dano em viatura policial”, lê-se no comunicado.



“Destes 12 mandados que se encontram a ser cumpridos, seis foram emitidos no âmbito de inquéritos criminais em investigação e diretamente relacionados com os incidentes ocorridos na área metropolitana de Lisboa no final do passado mês de outubro”.



Os tumultos na Área Metropolitana de Lisboa seguiram-se à morte de Odair Moniz, morador no Bairro do Zambujal, na Amadora. Este cidadão cabo-verdiano foi atingido a tiro por um agente da PSP, na madrugada de 21 de outubro, no Bairro da Cova da Moura.



