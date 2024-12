Tumultos em Lisboa. Jovens indiciados ficam em prisão preventiva

Foram ouvidos esta quarta-feira pelo juiz de instrução em primeiro interrogatório judicial, que decretou a medida de coação mais gravosa.







Os dois detidos têm 18 anos e antecedentes criminais. São suspeitos de roubo agravado, com uso de força e recurso a arma branca.

Os atos de violência ocorreram na sequência da morte de Odair Moniz no Bairro do Zambujal, a 21 de outubro.





Os dois jovens foram detidos na passada segunda-feira. Em comunicado, a PSP diz que são suspeitos de estarem envolvidos em crimes de roubo agravado, praticados durante os tumultos que ocorreram na Área Metropolitana de Lisboa.



Os jovens terão usado força física e utilizado armas brancas para agredir e coagir motoristas de TVDE para lhes entregarem as viaturas. Os crimes terão sido praticados nos bairros da Portela e dos Barronhos, em Carnaxide, no concelho de Oeiras.





O cabo-verdiano Odair Moniz, de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de outubro, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois. Seguiram-se tumultos em vários bairros da Grande Lisboa durante vários dias.



O agente que baleou Odair foi esta quarta-feira presente ao Ministério Público. À saída, o advogado de defesa não esclareceu se o cliente foi interrogado, ou se terá prestado qualquer declaração.



O agente da PSP é arguido por homicídio simples, um crime punível com um máximo de 16 anos de prisão.