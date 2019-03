Turismo abranda em Portugal

Reuters

Após um período de lucros muitos significativos para o sector da hotelaria e alojamento, em que as receitas cresceram 50 por cento em três anos, os dados do INE, consultados pela Antena 1, mostram que o impacto nos salários dos trabalhadores foi pouco significativo.



A economista Vera Gouveia Barros, especialista na área do turismo, diz que está surpreendida, porque, apesar dos lucros no setor do alojamento, os salários dos trabalhadores até baixaram na região de Lisboa.