UC. Coordenador de estudos russos demitido vai recorrer da decisão

Numa nota divulgada esta tarde, a academia refere que as atividades daquela unidade estariam a extravasar as competências do ensino da língua e da literatura russa.



A demissão de Vladimir Pliassov surge depois de dois ativistas ucranianos terem acusado o professor de fazer propaganda a favor do regime de Moscovo, num artigo de opinião publicado no Jornal de Proença.



Contactado pela RTP, o docente diz que está a ser vítima de calúnias e afirma que vai recorrer da decisão.